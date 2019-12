Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia argentina de Mendoza, este jueves convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre los cambios en la Ley 7.722 y aseguró que no va a reglamentar la nueva ley hasta que no haya consenso social luego de un diálogo entre todos los sectores. De esta manera, la ley aprobada la semana pasada no entrará en vigencia por ahora.