"Soy bomberos porque pensé que me gustaba, no puedo decir que me gustaba de antes de empezar a hacerlo y después se convirtió en una pasión. Bombero no son todos, de repente un día se te enciende la chispa, te anotas, haces el curso, te capacitas y preparas y ya no lo dejas nunca,sos bombero hasta el último día", agregó Néstor y además detalló "siempre estamos en contacto todos a través de la Federación, y nos juntamos en este tipo de competencias. Cada Jefe de cuartel decide a quien enviar a competir. Nos entrenamos y nos preparamos para el trabajo diario y para competir".