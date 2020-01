De su parte el funcionario policial que realizó la investigación, dijo que desde su celular particular y con una aplicación que grababa las llamadas se había comunicado con el teléfono que aparecía en la página web, que lo había atendido una mujer cuya voz no se condecía con la edad que aparentaban las chicas que se veían en las fotos, que su tono era el de una persona más grande. Que esa persona le había hablado de precios y le había mandado fotos de las jovencitas por WhatsApp en poses provocativas (las que aportó a la causa), resaltando que la foto del perfil de ese celular mostraba a una mujer robusta de 40 a 45 años. Dijo también que ese encuentro con las menores por una excusa u otra se había ido postergando, que se habían dado cuenta que algo pasaba, que habían pensado que se había filtrado información y que la mujer sabia de la investigación y por esos no atendía, por lo cual el Fiscal había ordenado seguir con el procedimiento de allanamiento a esa vivienda.