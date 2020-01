Todos están acusados de “homicidio agravado por el concurso premeditado por dos o más personas”. Esa figura contempla una pena de prisión perpetua. Ahora, a partir de los avances en la investigación, la acusación puede variar o no ser la misma para todo el grupo actualmente tras las rejas. “Hay que probar el concurso premeditado. Si estoy con cinco amigos, nos peleamos con otra persona, la golpeamos y la matamos, eso no es premeditación. Sería premeditado si pueden comprobar que los atacantes estuvieron una semana pensando en cómo matarlo, cosa que creo no pasó en ese caso. De todos modos, ojo, la calificación es la correcta, sin dudas, cualquier fiscal iría por ese lado”, afirmó un miembro del poder judicial. “Ahora, si les pusieron concurso premeditado, van todos con la misma pena”, remarca. Según los investigadores del crimen de Fernando, dos de los acusados están más comprometidos que el resto porque fueron vistos en el video de las cámaras de seguridad cuando le pegan a Báez Sosa en el piso.